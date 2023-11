Subnautica: nuovo capitolo confermato dall'editore Krafton, con periodo d'uscita

La notizia arriva del resocondo finanziario per il terzo trimestre 2023 di Krafton , in cui si parla del nuovo Subnautica, il terzo della serie (considerando Below Zero).

Un seguito molto atteso

In fondo al mar

Purtroppo i dettagli si fermano qui, nel senso che il documento finanziario non fornisce dettagli ulteriori sul lavoro di Unknown Worlds. Si parla solo di un avventura survival e del fatto che sia un titolo maggiore per Krafton, insieme a PUBG Balck Budget, ossia il futuro extraction shooter della serie PUBG previsto per il 2024.

Subnautica è stato lancio nel 2018 e al 20 gennaio 2020 aveva venduto più di cinque milioni di copie. Ora, dopo quasi quattro anni, saranno molte di più. Viene acclamato come uno dei survival migliori di sempre. Fu seguito da Subnautica: Below Zero, basato sull'originale.