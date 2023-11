Suicide Squad: Kill the Justice League, Harley Quinn presentata con un trailer

A pochi giorni dall'approfondimento su storia e gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League , gli sviluppatori hanno cominciato a presentare i protagonisti nel dettaglio, dunque in seguito toccherà ai vari Captain Boomerang, Deadshot e King Shark.

Equipaggiata con un rampino preso in prestito dal suo vecchio amico Batman , la folle combattente si dondola da un palazzo all'altro mentre fa fuoco sulle truppe di Brainiac con la sua mitragliatrice, riservando agli avversari più coriacei un trattamento speciale, come si vede nel video.

Harley Quinn è protagonista del nuovo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League , che pressenta appunto il membro più celebre della squadra di reietti che Amanda Waller ha inviato in quel di Metropolis con un obiettivo preciso: uccidere i membri della Justice League.

Un progetto controverso

Non c'è dubbio che siano parecchie le perplessità attorno a Suicide Squad: Kill the Justice League, e possiamo dire che i materiali mostrati alcuni mesi fa non avevano convinto del tutto, anzi si era creata un'atmosfera tutt'altro che entusiastica in relazione al nuovo tie-in ambientato nell'Arkhamverse.

Per fortuna gli ultimi approfondimenti sembrano aver messo in scena le sequenze giuste e la situazione è senz'altro migliorata, ma bisognerà vedere se il prodotto finale sarà o meno in grado di soddisfare le aspettative dei fan di Batman: Arkham.