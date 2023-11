Suicide Squad: Kill the Justice League, storia e gameplay presentati in video

Dopo la saga di Batman: Arkham , Rocksteady ha infatti pensato di esplorare il genere dei third person shooter cercando di espandere la formula che aveva messo a punto per i tie-in del Cavaliere Oscuro.

Suicide Squad: Kill the Justice League è protagonista di un interessante video diario focalizzato su storia e gameplay del titolo sviluppato da Rocksteady Studios, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 2 febbraio.

La squadra composta da Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark viene inviata da Amanda Waller a Metropolis per occuparsi della difficile missione, ma prima il team fa una capatina nella Sala della Giustizia della Justice League, dove finisce per depredare i gadget di Batman e degli altri eroi .

La luce di Lanterna Verde

Lanterna Verde nella versione di John Stewart

Il video diario mostra per la prima volta in azione Lanterna Verde, che cattura i membri della Suicide Squad e mostra loro il trattamento che Brainiac riserva agli abitanti di Metropolis, che vengono trasformati in creature letali e rabbiose ai suoi comandi.

Liberatisi per puro caso, i quattro protagonisti cominciano a prendere confidenza con i gadget e le armi in loro possesso, ma gli servirà qualcosa di più potente per poter anche solo pensare di scalfire la pelle invulnerabile di Superman. Per questo si rivolgono al Pinguino, che si è fatto un nome come trafficante d'armi e ha la sua bella bottega proprio a Metropolis.

L'ultima parte del video diario enfatizza le differenze fra i personaggi, i loro stili di movimento e combattimento, nonché le spettacolari mosse speciali che potremo sfruttare per eliminare gli avversari più rognosi, ma che richiedono lunghi tempi di caricamento e vanno dunque utilizzate con saggezza.