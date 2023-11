Final Fantasy 7 Rebirth e Foamstars saranno alla Jump Festa 2024

Cosa attendersi?

Foamstars potrebbe essere migliore di quel che vuole la percezione pubblica

Square Enix ha spiegato che ci saranno due demo di Final Fantasy 7 Rebirth, che come saprete è il seguito di Final Fantasy 7 Remake, nonché seconda parte della relativa trilogia. La prima demo si intitola "Fated Beginnings: Sephiroth & Cloud", in cui vedremo i due personaggi citati insieme a Nibelheim. La seconda demo si intitola "The World of Rebirth: Junon" e permetterà ai giocatori di esplorare l'area di Junon guidando i personaggi principali del gioco.

I visitatori della Jump Festa 2024, che si svolgerà alla Makuhari Messe sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023, potranno anche farsi fotografare con una replica della Buster Sword lunga 160 cm. Anche gli interessati a Foamstars avranno una postazione in cui scattare delle foto.

Ci sarà anche una demo e una postazione per foto di Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro. Si potrà quindi giocare e scattarsi una foto insieme a Re Slime e allo Slime Dorato.

Prima dell'evento Square Enix ha promesso di condividere altre informazioni.