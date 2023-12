Xbox 360: ecco i 47 giochi che saranno persi per sempre dopo la chiusura del marketplace

Il 29 luglio 2024, Microsoft disattiverà la possibilità di acquistare giochi su Xbox 360 Marketplace. Molti di questi giochi rimarranno disponibili su altre piattaforme, ma alcuni non saranno invece accessibili in alcun modo, andando quindi persi per sempre. Precisamente parliamo di 47 giochi.

Il sito Delisted Games ha realizzato quindi una lista dei giochi che non potranno essere più ottenuti, in quanto non esistono in formato fisico e non sono in vendita su altre piattaforme.