Lords of the Fallen: l'update 1.023 vi permette di giocare di nuovo online

Dopo la grande patch Season of Revelry, HexWorks ha pubblicato l'aggiornamento 1.023 di Lords of the Fallen, per introdurre nuove correzioni che si occupano di risolvere dei problemi legati al multigiocatore.

La descrizione dell'Hotfix 398 recita: "Abbiamo identificato un problema con la connettività multigiocatore e il crossplay, che ha impedito ad alcuni giocatori di utilizzare correttamente le funzionalità online del gioco, con conseguenti accessi automatici online falliti e un aumento delle disconnessioni nel matchmaking. Abbiamo identificato il problema, lo abbiamo risolto, abbiamo eseguito dei test interni e abbiamo deciso di aggiornare il gioco oggi. Grazie per le segnalazioni e per il vostro continuo supporto."