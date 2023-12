Wo Long Fallen Dynasty: l'update 1.25 risolve un grosso bug introdotto dalla precedente patch

Team Ninja ha pubblicato l'update 1.25 di Wo Long Fallen Dynasty, categorizzato come 1.025 su PlayStation 5. Questo aggiornamento porta il gioco alla versione 1.302. Sulla base di quanto indicato da Team Ninja stesso, questa patch serve per risolvere un grande bug introdotto con la versione 1.301 del gioco d'azione.

La patch note dell'update 1.25 di Wo Long Fallen Dynasty recita come segue, in traduzione:

Risolto un bug che azzerava i livelli di Apex del giocatore dopo aver cambiato bonus.

Sono stati risolti altri problemi.

Il post su X di Wo Long Fallen Dynasty

Purtroppo non è chiaro quali siano questi altri "problemi" risolti dalla patch di Wo Long Fallen Dynasty, ma supponiamo che si tratti correzioni minori non legate a limitazioni serie per i giocatori.