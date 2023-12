The Elder Scrolls Online compie 10 anni nel 2024: programma più di un anno di festeggiamenti

The Elder Scrolls Online compie dieci anni nel 2024 . Per festeggiare, lo sviluppatore ZeniMax Online Studios sta pianificando un anno intero di eventi speciali.

I festeggiamenti dureranno più di un anno

The Elder Scrolls Online: Necrom

Per celebrare un decennio di The Elder Scrolls Online, si terrà un evento della comunità per il suo compleanno nell'aprile 2024, mentre una speciale Taverna di ESO aprirà le sue porte in Germania il 13-14 luglio 2024. Tuttavia, Firor fa notare che mentre i giocatori PC hanno potuto iniziare le loro avventure online a Tamriel nel 2014, il lancio del gioco su console è avvenuto più di un anno dopo, nel giugno 2015. "Per questo motivo", spiega, "stiamo considerando l'intero periodo compreso tra aprile 2024 e luglio 2025 come il nostro decennale".

"Lo riempiremo il più possibile con eventi speciali, retrospettive e tante altre cose divertenti per celebrare voi, la nostra comunità e il team di sviluppatori di ESO", continua Firor.