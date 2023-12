PornHub svela su quali console si guardano più video e quali videogiochi sono i più cercati

La parte più sorprendente è che la cifra di PlayStation 5 sia così alta . La più recente console di Sony non ha un browser facilmente accessibile, a differenza di PS4. Su PS5 è necessario accedere al browser tramite la guida utente, trovare un link per Twitter/X e poi sfruttare il tutto per raggiungere un motore di ricerca. Non si tratta di una procedura di alto livello, ma pare fin troppo arzigogolata solo per... avete capito... visto soprattutto che esistono altri dispositivi per ottenere lo stesso risultato.

No, non intendiamo che gli appassionati di Sony abbiano le mani occupate più degli altri, ma che il numero di console PlayStation in commercio è attualmente superiore a quello delle console avversarie.

Le saghe più cercate su Pornhub nel 2023

Le IP più cercate

Come sempre, Pornhub offre tante altre statistiche legate al mondo dei videogiochi molto interessanti, come ad esempio le IP più ricercate. Nelle prime posizioni troviamo nomi noti, come Fortnite - popolare anche quando il controller rimane sul comodino -, Overwatch - denso di personaggi di grande spessore - Minecraft - non sappiamo che dire, i cubi piacciono - e Pokémon - sapete che Vaporeon in termini di... -.

Tra le novità di quest'anno ci sono Atomic Heart (supponiamo per le gemelle robotiche) e Baldur's Gate 3 (in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta). L'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha invece aiutato la saga a risalire di ben 26 posizioni. Il calo maggiore è invece quello di Among Us, 11 posizioni: che serva un sex update in stile Cult of the Lamb?