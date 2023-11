Cult of the Lamb: sviluppatori aggiungeranno il sesso al gioco

Probabilmente in futuro vedremo del sesso in Cult of the Lamb, a meno che la promessa fatta dallo studio di sviluppo Massive Monster su X non fosse un semplice scherzo. Il tutto è nato da un messaggio pubblicato dall'account ufficiale del titolo: "Aggiungeremo il sesso al gioco se raggiungeremo i 300.000 seguaci entro la fine dell'anno."

Detto fatto: l'account di Cult of the Lamb è schizzato oltre i 300.000 seguaci.