Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è a quota 4,3 milioni di unità vendute dal lancio

Tramite l'ultimo report finanziario per gli investitori, CD Projekt RED ha svelato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha raggiunto quota 4,3 milioni di unità vendute sin dal lancio avvenuto due mesi fa.

Si tratta di un risultato davvero notevole e inoltre secondo le stime della compagnia polacca il numero di espansioni acquistate è stato circa il 20% delle copie del gioco base vendute finora. In pratica, un giocatore in possesso di Cyberpunk 2077 su cinque ha deciso di acquistare anche l'espansione, un attachment rate piuttosto elevato se pensiamo che l'espansione non è disponibile su PS4 e Xbox One.