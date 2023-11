Cult of the Lamb, Sins of the Flesh è il nuovo grande aggiornamento gratuito

Gli sviluppatori di Cult of the Lamb hanno annunciato l'arrivo di un nuovo "aggiornamento di contenuti gratuito". Si chiamerà Sins of the Flesh (in italiano, I peccati della carne) e sarà disponibile a inizio 2024. L'annuncio è avvenuto tramite un post ufficiale su X, come potete vedere qui sotto.

Non ci sono dettagli sugli esatti contenuti e se l'aggiornamento arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme sulle quali Cult of the Lamb è disponibile. Potete vedere un artwork, nel post di X, nel quale i cultisti ballano nudi (con foglia di fico) intorno a un falò.

Viene precisato solo che l'aggiornamento sarà "denso" di nuove storie, funzionalità e altro. Dovremo attendere e vedere cosa ci riserverà il gioco.