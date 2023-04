Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith, trailer e data d'uscita del nuovo DLC gratis

Cult of the Lamb sta per avere il suo grosso DLC gratis in Relics of the Old Faith, che vediamo presentato in questo trailer con annuncio della data d'uscita, fissata per il 24 aprile 2023, ovvero l'inizio della prossima settimana.

Si tratta di un aggiornamento molto interessante, che introduce anche diversi contenuti inediti all'ottimo action RPG con elementi gestionali di Massive Monster e Devolver Digital.

Nella nuova avventura, l'Agnello deve continuare a mantenere il proprio Culto fiorente e gli adepti fedeli, specialmente all'interno della nuova crociata proposta da Relics of the Old Faith.

Il DLC introduce una nuova storia che si posiziona dopo la conclusione della Campagna principale, nuove opzioni che approfondiscono il sistema di combattimento con ulteriori possibilità di attacco e abilità speciali, la modalità fotografica e diverse altre caratteristiche aggiuntive.

Nuove sfide, ulteriori personaggi e altre attività si aggiungono ai contenuti originali di Cult of the Lamb, andando ad arricchire in maniera sensibile l'offerta ludica del gioco. Ci saranno inoltre dei cambiamenti ai boss e ai dungeon, con un incremento generale della rigiocabilità.

Tutto questo è ormai vicino: Relics of the Old Faith arriverà infatti la settimana prossimo, il 24 aprile 2023, come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco. Se volete conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Cult of the Lamb pubblicata su queste pagine.