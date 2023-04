Meta Horizon Worlds aperto agli adolescenti, arriva l'annuncio sul blog ufficiale

Il blog ufficiale della compagnia Meta ha annunciato l'apertura di Meta Horizon Worlds anche agli adolescenti. Quindi potranno accedere al metaverso di Facebook non più solo gli utenti con almeno 18 anni di età, ma anche quelli dai 13 anni in su.

Prevista per le prossime settimane, inizialmente l'apertura avverrà solo in USA e Canada, quindi sarà estesa al resto del mondo. Meta ha promesso che aggiungerà delle grosse protezioni agli account dei minorenni, con delle stringenti impostazioni di sicurezza applicate di default.

Meta afferma che in questo modo "gli adolescenti potranno scoprire dei mondi coinvolgenti e partecipare a giochi quali Arena Clash e Giant Mini Paddle Golf." Potranno anche "vedere dal vivo concerti e spettacoli comici, collegarsi con altri utenti di tutto il mondo ed esprimere se stessi mentre realizzano le loro esperienze virtuali."

I genitori potranno controllare gli account dei figli, impostandoli con misure più o meno restrittive. Comunque sia, i profili degli adolescenti saranno privati di default e gli altri non potranno visualizzare se sono online o offline. Sarà inoltre attivo di default il filtro anti-molestie, che modifica in melodie le voci degli utenti non aggiunti alla lista amici e altera quella dell'utente stesso quando parla con estranei. Infine, nella sezione "Persone che potresti conoscere" non sarà mostrato alcun adulto.

Meta quindi ha aperto il suo metaverso alla fascia di utenti potenzialmente più interessata a fruirne, come già dimostrato dall'esperienza di Fortnite durante i confinamenti dovuti al COVID-19. Rimane da vedere se Meta Horizon Worlds riuscirà a risollevarsi un po' con questa mossa, visto che finora ha prodotto dei risultati davvero deludenti, almeno stando ai dati resi disponibili.