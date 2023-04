The Sims 4: l'aggiornamento 1.97.42 ha deformato alcuni volti

Questa settimana The Sims 4 è stato aggiornato alla versione 1.97.42. Purtroppo molti utenti hanno notato che la patch ha deformato alcuni volti dei personaggi, con effetti tra il comico e il grottesco.

Dopo aver installato l'aggiornamento, in molti hanno subito notato che i loro personaggi sembravano differenti. Come riportato dall'utente Sean su Twitter, nel suo caso gli occhi hanno assunto una forma strana e il mento è diventato più sporgente. Anche resettare i personaggi con un nuovo preset non ha sortito effetti.

Da sottolineare come il bug non affligga tutti i personaggi di tutti i giocatori. Comunque sia chi ne è stato colpito ha spiegato come a subire le deformazioni non siano stati solo i loro personaggi, ma anche tutti quelli che popolano le loro città. Molti esempi di ciò che è accaduto sono stati pubblicati in un thread sul forum ufficiale del gioco, dove si trova un po' di tutto, da occhi incrociati, bocche trasparenti, denti diventati aguzzi come quelli di uno squalo, occhi spariti e quant'altro.

Da notare che chi è stato colpito dal bug non ha spiegato quale versione di The Sims 4 stia usando, se quella liscia o una moddata. Non ha nemmeno detto se e quali espansioni ha installato. Comunque sia il supporto tecnico si è detto consapevole del problema e di essere al lavoro per individuarne le cause e sistemarlo.

Intanto, nel caso in cui anche i vostri Sims siano diventati strani, potete fare riferimento al post linkato sopra per segnalare il problema, così da aiutare gli sviluppatori a risolverlo.