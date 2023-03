Horizon Worlds: solo un giocatore su dieci sarebbe tornato nel metaverso di Meta dopo un mese

Horizon Worlds, il metaverso di Meta, pare avere grossi problemi nel riuscire a convincere gli utenti a tornare: solo uno su dieci avrebbe ripreso la strada del mondo virtuale entro un mese dal primo utilizzo.

Il dato arriverebbe da Meta stessa, riportato dal giornalista Alex Heath nella sua newletter Command Line. Heath è una fonte molto attendibile ed solito svelare quanto emerso dalle riunioni private della compagnia.

Stando a quanto riportato da Heath, Meta avrebbe deciso di provare ad allargare Horizon Worlds a telefoni, tablet e computer nel tentativo di farne crescere i numeri, attualmente molto bassi. L'obiettivo è un aumento del 20% della retention rate entro la fine del 2023.

Negli ultimi Meta ha preso diversi provvedimenti per provare a far crescere l'interesse verso Horizon Worlds, attualmente accessibile solo con un visore VR. L'obiettivo di raggiungere anche gli utenti non VR c'era sempre stato, ma quest'anno potrebbe diventare operativo. La compagnia di Zuckerberg vuole riuscire ad accumulare almeno 75 milioni di utenti tra Facebook, Instagram e VR, proponendo anche un miglioramento degli avatar, facendoli diventare molto più belli dal punto di vista grafico rispetto a quelli attuali.

Gli avatar di Horizon Worlds sono molto migliorati

Nonostante gli sforzi, per ora Horizon Worlds rimane usato da pochissime persone. Il problema, secondo molti osservatori, Heath compreso, è che si tratta di un mondo senza vita, ossia con pochissime cose da fare. Se Meta non riesce a risolvere questo grosso problema, difficilmente riuscirà a trattenere gli utenti.