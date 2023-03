Nier: Automata: uno spettacolo di marionette spiega il punto di vista dei robot

Yoko Taro ha pubblicato un nuovo video relativo a NieR: Automata, e all'anime attualmente in programmazione, che illustra con uno spettacolo di marionette il punto di vista dei robot nella guerra contro i replicanti. Considerate che è il video viene considerato nel canone della serie, quindi gli appassionati saranno sicuramente interessati a guardarlo.

Il video è solo in giapponese, ma attivando i sottotitoli potete leggere i testi in inglese. In generale è abbastanza folle, ma del resto è un'idea di Yoko Taro, quindi non stupisce più di tanto. Inoltre svela alcuni aspetti interessanti della mitologia di NieR: Automata, tanto che consigliamo di guardarlo solo dopo che si è finito il gioco o si è visto l'anime.

NieR: Automata è stato uno dei titoli più significativi della generazione PS4/Xbox One, non solo per i suoi contenuti, ma anche per l'eccezionale successo ottenuto, inaspettato un po' da tutti, Square Enix compresa.

NieR: Automata è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a 39,99€. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.