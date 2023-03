Hogwarts Legacy: la nostra playlist musicale per rimanere nel magico mondo di Harry Potter

Certe volte non vorreste proprio lasciare il vostro mondo di gioco preferito per tornare alla ciclicità quotidiana. Lo capiamo. È la capacità pervasiva dei videogiochi, che riesce a catturarci per diverse ore all'interno di un universo alternativo, dove tutto (o quasi) è concesso e possiamo prenderci dei rischi senza dover affrontare conseguenze eccessivamente elevate. Però, c'è sempre un modo per eludere la quotidianità che non preveda il fissare immagini statiche o in movimento dell'avventura digitale che tanto ci sta rapendo. Quel modo è la musica; note e accordi in sequenze armoniose che attivano processi sinaptici atti a ricondurre le nostre menti nelle terre del sogno e del desidero.

Mentre camminiamo, mentre riposiamo, mentre mandiamo burocratiche mail, mentre cuciniamo per i nostri cari, in tutti questi e altri casi possiamo indossare delle cuffie o alzare lo stereo, mettere un vinile o chiedere a un assistente vocale di far partire la musica che tanto vorremmo ci accompagnasse per tutta la vita (o fino a che saremo rapiti da quello specifico mondo di gioco).

Dato che non sempre è facile trovare l'atmosfera desiderata, costantemente catapultati fuori da note dissonanti o melodie cangianti in cui si incappa frequentemente durante la ricerca per la sonorità perfetta, abbiamo pensato di creare delle playlist appositamente per voi, cercando di sviscerare il più possibile le essenze musicali e caratteriali dei videogiochi presi in esame per proporre la più accurata esperienza d'ascolto possibile (almeno a nostro parere). Non possiamo promettervi che ogni traccia sarà di vostro gradimento, né che ritroverete immediatamente le atmosfere che state cercando, ma speriamo vivamente che possiate apprezzare le nostre selezioni musicali tanto quanto troviamo piacere nel crearle. Nonostante abbiamo già proposto in passato una serie di articoli simile, dedicata principalmente ai videogiochi a mondo aperto al quale si voleva trovare una colonna sonora alternativa per spezzare i momenti di monotonia o di ridondanza (le playlist dedicate a Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Cyberpunk 2077 e Flight Simulator sono state le più apprezzate), abbiamo deciso di ampliare il concetto iniziale e di andare a sviscerare un gran numero di titoli, dai più grandi ai più contenuti, con l'intento di abbracciare un più vasto spettro videoludico e di proporre, così, colonne sonore non tanto per le proprie partite, ma per la propria giornata nella sua interezza. Vogliamo andare oltre lo schermo e portare la nostra passione nel mondo reale, facendo confluire diverse voci e tendenze per contaminare il quotidiano con un mélange di influenze tra le più varie.

Iniziamo questa non troppo nuova avventura con il videogioco del momento che ci ha fatto tornare nel mondo di Harry Potter. Ecco la nostra playlist musicale di Hogwarts Legacy.