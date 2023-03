Half-Life: Marc Laidlaw ha spiegato perché condivide lo stesso universo di Portal

Marc Laidlaw, storico sceneggiatore della serie Half-Life, è tornato a parlare della serie con protagonista Gordon Freeman e del perché il suo mondo sia lo stesso della serie Portal.

Tranne che per la pubblicazione del recente Half-Life: Alyx e per i due mini giochi The Lab e Aperture Desk Job, dallo scopo essenzialmente illustrativo dell'hardware di Valve, le due serie sono praticamente state marginalizzate, nonostante il successo (Half-Life, Portal, Portal 2 e Half-Life 2 sono considerati tra i migliori videogiochi mai fatti).

La scoperta della Borealis (è la nave rompighiaccio / base scientifica introdotta in Half-Life 2: Episode Two) in Portal 2 aveva già fatto capire qualcosa, ma i rapporti tra le due serie non sono mai stati completamente approfonditi.

Parlando con la testata RockPaperShotgun, Laidlaw ha svelato che Valve cancellò un gioco VR chiamato appunto Borealis, che probabilmente avrebbe esplorato i collegamenti tra le due serie. Laidlaw di suo non era entusiasta di collegare Portal ad Half-Life, ma fece comunque del suo meglio per scrivere una storia sensata. Laidlaw: "Tutto ciò che potevamo fare era di cercare di incorporarli in qualche modo. Avevo l'impressione che farlo avrebbe rimpicciolito entrambi gli universi, ma dal punto di vista del marchio era una cosa positiva. Alla fine ho trovato uno scenario in cui potevamo collegare Aperture e Black Mesa, e avevamo la Borealis che giaceva lì sin dai primi giorni di Half-Life 2, così ho pensato che alla fine avremmo ottenuto qualche storia secondaria interessante."