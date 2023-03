Black Desert è gratis su Steam per pochi giorni: reclamatelo e sarà vostro per sempre

Pearl Abyss e Valve hanno deciso di fare un regalo ai giocatori. Fino al 9 marzo 2023 (ore 10:00) sarà possibile reclamare gratuitamente una copia di Black Desert tramite Steam e aggiungerla alla propria libreria per sempre.

Potete farlo a questo indirizzo oppure direttamente tramite il launcher di Steam. Il prezzo regolare del gioco è 9.99€. In più occasioni il gioco è stato reso disponibile gratuitamente, ma se in passato non avete avuto modo di reclamarlo ora è il momento giusto.

Vi segnaliamo che Black Desert non supporta l'italiano e nemmeno Steam Deck. Si tratta di un MMORPG d'azione a mondo aperto, che può contare su milioni e milioni di giocatori iscritti. Propone intense battaglie e tanti minigiochi e attività, come la pesca, la creazione di oggetti ed equipaggiamenti, la cucina e non solo. Questa versione include anche una grafica rivista rispetto alla versione originale di molti anni fa.

I requisiti di sistema consigliati di Black Desert sono:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-650 3.2GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 480

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 39 GB di spazio disponibile

Vi segnaliamo poi che è disponibile anche un altro gioco gratis su Steam: non fatevelo sfuggire.