Nintendo Switch: la carta igienica protagonista di un gioco che sfrutta i sensori di movimento

Give Me Toilet Paper! per Nintendo Switch è un gioco giapponese che racconta le vicissitudini universali di chi, messosi seduto sul water per espletare i suoi bisogni importanti, si accorge a un certo punto che il rotolo della carta igienica è andato esaurito. Come sopravvivere? Ma usando i sensori di movimento dei joy-con per far rotolare un nuovo rotolo lungo dei livelli pieni di trappole legali che vogliono impedirgli di arrivare a dare sollievo alle nostre, ovviamente.

Per giocare avete bisogno di un tavola, di un rotolo di carta igienica e di un joy-con. Per spiegare il funzionamento del gioco è stato realizzato anche un video apposito, in cui vediamo una giocatrice mettere il joy-con nel rotolo intonso, per poi usare dei fazzoletti per fissarlo, in modo che non esca. Dopo essersi assicurata che il controller è ben saldo al rotolo, la nostra inizia a giocare facendolo rotolare sulla tavola.

Merita una visione anche il trailer di presentazione di Give Me Toilet Paper!, che ci mostra un uomo d'affari disperato in attesa del suo rotolo di carta igienica, che esplode in una profonda manifestazione d'amore quando lo riceve.

Che dire? Meno male che ci sono ancora i giapponesi a ricordarci che i videogiochi possono essere allegri e basati anche su idee folli e intriganti come questa. Se vi interessa, Give me toilet paper! è disponibile su Nintendo eShop per 4€.