Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero: quello che sappiamo dei prossimi DLC

Il Tesoro dell'Area Zero. È questo il titolo del pass di espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto annunciato durante il Pokémon Presents di lunedì 27 febbraio 2023 . Un corposo pacchetto di contenuti che come già accaduto in ottava generazione sarà diviso in due parti. La prima, dedicata a nuovi Pokémon leggendari, sarà intitolata La Maschera Turchese; la seconda, probabilmente focalizzata sul competitivo, si chiamerà Il Disco Indaco.

I nuovi Raid Teracristal: Acquacrespe e Fogliaferrea

Acquacrespe è già disponile nei raid Teracristal di Pokémon Scarlatto

Partiamo da due nuovi Pokémon già aggiunti nel gioco. Subito dopo il Pokèmon Presents, infatti, è iniziato un nuovo evento dedicato ai Pokémon Acquecrespe e Fogliaferrea. Se non avete ancora completato il gioco, però, vi consigliamo di saltare questa parte. Si tratta infatti delle forme paradosso rispettivamente di Suicune e Virizion che, chi ha spulciato a fondo la biblioteca dell'Accademia di Scarlatto e Violetto, sicuramente conosce già.

L'evento, come detto, è iniziato alle 16:00 di lunedì 27 febbraio 2023 e durerà fino alle 00:59 di lunedì 13 marzo 2023. Sarà possibile catturare un solo Acquecrespe e un solo Fogliaferrea per ogni partita salvata, ma come al solito si potrà continuare a partecipare ai Raid Teracristal per ottenere altre ricompense.​ Se per qualche motivo non potete ancora affrontare i Raid a 7 stelle, comunque, non preoccupatevi: Acquecrespe e Fogliaferrea appariranno di nuovo in eventi futuri.​ Se non vi appaiono controllate di aver scaricato le ultime News dal Poképortale, aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale.

Nel Raid Teracristal di chi possiede una copia di Pokémon Scarlatto si può trovare Acquecrespe, Pokémon Paradosso di Acqua-Drago il cui Teratipo è Acqua. È di livello 75 e per affrontarlo potete sfruttare il Pikachu con Teratipo Acqua dell'ultimo evento; un Bronzong con Teratipo erba e abilità Antifuoco (che lo rende immune a Lanciafiamme), mosse di supporto e Solaraggio da usare quando viene settato Giornodisole da Acquecrespe; un Clodsire con abilità Assorbacqua, che lo rende immune all'acqua curandolo a ogni attacco; il Charizard-killer Azumarill, che è resistente a tutti gli attacchi dell'avversario e immune a Dragopulsar; un Manoferrea sotto Campo Elettrico; e, infine, un bel Miraidon con Teratipo elettrico, che è probabilmente una delle migliori scelte da mettere in campo.

Fogliaferrea è invece disponile nei raid Teracristal di Pokémon Violetto

Il Pokémon Paradosso dei possessori di Violetto è invece Fogliaferrea, un mostro di tipo Erba-Psico con Teratipo Psico. Anche lui è di livello 75 ed ha alcuni counter specifici: Honchkrow è immune ad alcuni attacchi avversari e può settare Ventoincoda per i compagni di team; Kingambit può sfruttare Danzaspade e Ferroscudo per aumentare le proprie statistiche e colpire duramente Fogliaferrea con mosse super efficaci; anche Gholdengo può essere un'opzione, ma richiede un investimento di EV specificatamente difensive per resistere ai colpi dell'avversario; Solcoferreo è una versione più offensiva di Honchkrow; Skeledirge può sfruttare il suo attacco esclusivo Canzone Ardente per infliggere danni mentre aumenta la sua potenza offensiva e scagliare l'attacco Palla Ombra per terminare rapidamente lo scontro; infine c'è Grimmsnarl, un pokémon capace di fornire supporto difensivo mentre infligge anche alcuni importanti danni con le sue mosse di tipo buio.

Ricordate poi che è possibile affrontare anche i pokémon paradosso della versione che non si possiede, a patto di giocare in locale con un amico oppure di affrontare i raid online sfruttando la sottoscrizione a Nintendo Switch Online.