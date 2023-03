Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è ormai arrivato ed è il momento perfetto per darsi ai videogiochi, sempre che non si debba lavorare come gli altri giorni della settimana. Peccato che questa settimana ci siano meno uscite di rilievo rispetto alla passata. Comunque qualcosa c'è, quindi è meglio non adagiarsi sugli allori e iniziare a scaldare il controller.

Il primo consiglio non può che essere Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo, riuscito titolo di Team Ninja che sta piacendo molto, nonostante su PC stia dando più di qualche problema ai giocatori. Le similitudini con Nioh, l'ambientazione e le altre caratteristiche del gioco stanno comunque convincendo i giocatori. Quindi perché non vi lanciate anche voi nella mischia? In particolare se avete il Game Pass, vi troverete il gioco nell'abbonamento senza costi aggiuntivi. Certo, andate pure a giocarci, ma non prima di aver letto la nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.

Wo Long: Fallen Dynasty potrebbe riempire il vostro fine settimana

Per il resto la settimana è stata caratterizzata da titoli non proprio eccezionali. Ad esempio abbiamo finalmente recensito The Settlers: New Allies, con un giudizio non proprio lusinghiero, purtroppo, per i difetti evidenti del gioco. Qualcosa di simile è accaduta con il gioco di fitness di Ken il guerriero. Come sottolineato nella recensione, Fitness Boxing: Fist of the North Star si porta dietro tutti i difetti tipici del genere. Un discorso simile si potrebbe fare per Scars Above, titolo che si è rivelato sufficiente e nulla più.

Come vedete le uscite non sono mancate, ma di memorabile c'è davvero poco. Comunque sia, questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.