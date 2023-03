The Settlers: New Allies, la recensione del ritorno di una serie storica tra Anno e Age of Empire

La recensione di The Settlers: New Allies inizia con l'amarezza di chi in fondo a questo ritorno ci credeva davvero. La serie ideata da Ubisoft Blue Byte ha sempre avuto un carisma unico e rassicurante, e uno di quei gameplay semplici ma poi mica tanto. Caratteristiche che lasciano il segno e che dal 1993 hanno trasformato milioni di utenti in appassionati del genere: quando hai finito un The Settlers, inevitabilmente ne vuoi ancora e ti ritrovi a cercare giochi simili. È successo anche a chi vi scrive, finito a tredici anni ipnotizzato davanti all'Amiga 500 e ai trotterellanti personaggi del primo The Settlers, intenti a vivere le loro vite così piccoli e minuziose, abitanti di un altrettanto mellifluo villaggio concepito e assemblato dal giocatore.

Questo The Settlers: New Allies arriva dopo un silenzio che durava dal 2010 e cerca di essere una sorta di ripartenza, quello che comunemente viene chiamato un reboot. In questa sua nuova forma, la serie si pone a metà strada tra Anno e Age of Empires : del primo riprende il concetto di filiere di produzione (per fare il pane ci vuole il grano che poi viene lavorato nel mulino e in seguito spedito al fornaio), dal secondo prova invece a rubare la formula da strategico dinamico ma non sbragato. In tutta sincerità il mix non sarebbe nemmeno male, andrebbe a colmare una variabile ancora poco esplorata, ma queste due anime sono così ridotte all'osso che rimane ben poco da giocare e, francamente, da analizzare.

Campagna e schermaglia

The Settlers New Allies: posizionare le strutture difensive è un gioco da ragazzi

Il gioco è composto da una compagna lunga circa dieci ore e dalla modalità schermaglia con la quale affrontare l'IA e altri giocatori umani. La prima è caratterizzata da un inizio promettente, ma si appiattisce dopo una manciata di missioni sulle solite superficiali meccaniche. Come spesso accade quando non c'è molto impegno, la campagna di The Settlers: New Allies non fa che proporre le stesse schermaglie che avresti nel PVP, solo che legate tra loro da delle sequenze narrate senza troppa cura e né stile. La dinamica di ogni partita è altrettanto scontata: allestisci il tuo villaggio, raccoglie le risorse, espandi i territori e combatti per cancellare il nemico dalla mappa.

Nessuno di questi passaggi però è davvero interessante o particolarmente problematico. Il magazzino è il centro del villaggio, dove ogni risorsa dovrà convergere offrendo agli abitanti strade ben progettate e ben protette; per ciascuna risorsa esistono fonti limitate, che andranno esaurite nel tempo, e altre infinite. Dopo poche partite, imparerete a mettere in piedi un villaggio autosufficiente in men che non si dica, a patto di avere tutte le risorse principali a disposizione nelle vicinanze. Se così non fosse sarà prima necessario esplorare la mappa per trovarne di vostro interesse, successivamente espandere i vostri territori mandando uno o più tuttofare a puntellare ciascuna nuova casella, e infine costruendo miniere o taglialegna all'occorrenza. I settler non hanno necessità, non dovrete preoccuparvi di dare loro del cibo, ma se lo farete questi vi ricompenseranno lavorando e combattendo con più convinzione. Creare un villaggio è un'operazione lineare e ben poco strategica, se non per qualche sistema di difesa rudimentale che richiederà soltanto un minimo di logica per essere costruito nel punto giusto.