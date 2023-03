Hogwarts Legacy è il gioco del mese di febbraio 2023

Nonostante un mese decisamente vivace, nulla è riuscito a battere il fascino del Wizarding World anche sul fronte videoludico, cosa che ha reso facilmente Hogwarts Legacy il gioco del mese di febbraio 2023. Su questo concordano tutti, a quanto pare: redazione e lettori hanno messo il titolo Avalanche al primo posto, anche se da una parte il vantaggio è stato estremamente più risicato rispetto all'altra, ma il risultato non cambia. Dopo anni di nulla, o quasi, i fan di Harry Potter hanno finalmente un videogioco che non solo funziona ma è anche in buona parte ben costruito, una vera e propria maxi-produzione dedicata al mondo magico in questione con tutti i crismi di un open world tripla A. Praticamente la realizzazione di un sogno per molti appassionati, ma in generale un'uscita con i tratti del fenomeno commerciale di massa un po' per tutti.

Non era nemmeno facilissimo riuscire a dominare la scena in questo modo: sebbene il mese di febbraio non sia stato caratterizzato da uscite di enorme rilievo, ci sono stati almeno un paio di avversari altamente combattivi, che però non hanno potuto praticamente nulla contro Hogwarts Legacy.

D'altra parte, un gioco in grado di piazzare 12 milioni di copie in 2 settimane si capisce che sia di una caratura diversa rispetto a qualsiasi altro, dal punto di vista del richiamo e della notorietà. In questo mese abbiamo visto anche l'arrivo di PlayStation VR2, che ha portato con sé una grande quantità di titoli interessanti ma che rimane ancora un oggetto estremamente esclusivo visto il suo prezzo, cosa dimostrata anche dallo scarso interesse emerso per i suoi titoli in sede di sondaggio. Tuttavia, chi ha avuto modo di provarlo non può fare a meno di menzionare comunque Gran Turismo 7 in VR come uno dei maggiori eventi del mese, a mani basse.