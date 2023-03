Vampire Survivors avrà un seguito? È improbabile, servirebbe un'idea radicalmente nuova

Vampire Survivors è uno dei grandi successi indie del 2022 (e continua a esserlo nel 2023). Per la felicità dei giocatori, sono in arrivo altri contenuti, ma ovviamente a un certo punto il gioco sarà messo da parte. Possiamo sperare quindi in un seguito? Secondo il creatore - Luca Galante - è "improbabile".

Intervistato da GameSpot, Galante ha spiegato che potrebbe pensare a un Vampire Survivors 2 solo nel caso nel quale avesse un'idea che gli permette di offrire qualcosa di radicalmente nuovo. Inoltre, come spiega Galante, Vampire Survivors è strutturato in modo tale da poter inserire sia nuovi contenuti che nuove meccaniche di gioco, quindi "perché realizzare un seguito?". Anche un più seguito spirituale non è particolarmente interessante, per l'autore.

Si tratta di un ragionamento perfettamente sensato sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista commerciale, visto che Vampire Survivors ha già raccolto molteplici fan che sono più che pronti a supportare l'opera originale.

Si tratta di qualcosa di simile rispetto a quanto deciso da Innersloth, che ha cancellato il seguito di Among Us e hanno optato per ampliare il gioco già disponibile.