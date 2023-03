Wo Long Fallen Dynasty è il gioco Team Ninja col miglior lancio su Steam, a dispetto delle critiche

Wo Long: Fallen Dynasty è un ottimo gioco e la nostra recensione ve l'ha spiegato in modo chiaro, purtroppo la versione PC soffre di alcuni problemi di ottimizzazione. Saranno corretti, probabilmente, con nuove patch, ma nel frattempo per molti giocatori è un problema. Ciò nonostante, la versione Steam di Wo Long Fallen Dynasty è un successo, precisamente il miglior lancio di Team Ninja.

Come è facile vedere tramite SteamDB, Wo Long Fallne Dynasty ha raggiunto un picco di oltre 75.000 giocatori al momento della scrittura e può ancora crescere. Al momento è 17esimo nella lista complessiva dei giochi con più utenti attivi su Steam, battendo anche Sid Meiers' Civilization 6, Football Manager 2023, Elden Ring, FIFA 23, Rainbow Six Siege e molti altri. Questo successo segue inoltre quello della demo.

Per avere un punto di riferimento, tra i giochi di Team Ninja e più in generale tra i giochi dell'editore Koei Tecmo, quello che aveva ottenuto il miglior lancio era Nioh 2 - The Complete Edition con 41.325 giocatori (tra l'altro, il lancio è anche il record assoluto del gioco stesso che è rapidamente calato).

Wo Long Fallen Dynasty ha quindi ottenuto risultati già nettamente superiori. Il tutto, inoltre, a dispetto delle critiche. Come vi abbiamo già raccontato, vi sono molte recensioni negative su Steam a causa della qualità tecnica del gioco. Magari, dopo l'arrivo di nuovi aggiornamenti, potrebbe vedere un nuovo record di utenti.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione.