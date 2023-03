PlayStation Plus, abbonamento in sconto: offerte a partire da 1€ per un mese

Molto interessante la nuova offerta lanciata oggi da Sony per gli abbonamenti a PlayStation Plus, valida per coloro che non hanno attualmente una sottoscrizione attiva: gli sconti fanno partire i prezzi da 1€ per un mese di abbonamento Essential.

Potete vedere le offerte sulla pagina ufficiale dedicata ai vari tier di abbonamento a PlayStation Plus: al momento, si tratta di sconti applicati solo alle sottoscrizioni da un mese, ma rappresentano comunque delle ottime occasioni per provare l'esperienza del Plus o per tornarvi all'interno, nel caso in cui si sia lasciato scadere l'abbonamento.

Nella fattispecie, le offerte sono le seguenti:

1 mese di PlayStation Plus Essential - 1€

1 mese di PlayStation Plus Extra - 3€

1 mese di PlayStation Plus Premium - 5€

I prezzi per gli altri tagli di abbonamento restano invariati, ovvero rispettivamente 24,99€ e 59,99€ per 3 o 12 mesi di Essential, 39,99€ e 99,99€ per 3 o 12 mesi di Extra e 49,99 o 119,99 euro per 3 o 12 mesi di Premium.

Ricordiamo che l'abbonamento Essential è quello classico, che consente il gioco multiplayer online e l'accesso ai 3 giochi gratuiti distribuiti mensilmente. L'abbonamento Extra include l'Essential e aggiunge un catalogo molto più ampio di giochi accessibili gratuitamente, mentre il Premium aggiunge a tutto questo anche l'accesso al catalogo di classici provenienti dalle generazioni precedenti di PlayStation.

A questo proposito, ricordiamo i giochi gratis per PS4 e PS5 di marzo 2023 per Essential e i titoli annunciati a febbraio per Extra e Premium.