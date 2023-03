PlayStation Plus, marzo 2023: i giochi gratis PS5 e PS4 confermati ufficialmente da Sony

In questo caso l'annuncio c'era già stato direttamente da Sony, ma rispettando il classico modus operandi arriva oggi la conferma ufficiale dei giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, che saranno scaricabili durante il mese di marzo 2023.

Elenco dei giochi Plus di marzo 2023

I giochi PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili gratuitamente a partire da martedì 7 marzo 2023, fino a lunedì 3 aprile 2023, quando lasceranno il posto ai giochi gratis di aprile 2023. Fino al 6 marzo sarà dunque possibile scaricare i giochi gratis di febbraio 2023.

Per questo mese, i giochi erano già stati svelati nel corso dello State of Play della settimana scorsa, ma Sony ha comunque effettuato l'annuncio di rito nella giornata di oggi:

Battlefield 2042 il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto ad ambientazione bellica di EA e DICE, in questo caso appartenente al filone futuristico della serie. Sebbene abbia incontrato vari problemi al lancio, il gioco continua ad essere supportato in maniera estesa dagli sviluppatori e rappresenta comunque una notevole esperienza multiplayer, grazie anche all'estensione di questa modalità in termini di quantità di giocatori presenti contemporaneamente in partita. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Battlefield 2042.

Minecraft Dungeons è un action RPG in stile dungeon crawler incentrato sul multiplayer cooperativo ma giocabile anche in singolo, che trasporta il mondo del celebre gioco Mojang in un contesto completamente nuovo, ma stilisticamente vicino all'originale.

PlayStation Plus, i giochi di marzo 2023

Si tratta, peraltro, dello strano caso di un gioco first party di Xbox Game Studios offerto all'interno di PlayStation Plus, così come successo anche a parti opposte con MLB The Show. Minecraft Dungeons ha ottenuto, con il tempo, numerose espansioni e continua ad arricchirsi regolarmente, per conoscerlo meglio potete leggere la nostra recensione di Minecraft Dungeons.

Code Vein, infine, è un action RPG di Bandai Namco che ha alcuni elementi in comune con i souls-like, in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento e il livello di sfida proposto dai boss, che mette in scena un mondo post-apocalittico in cui creature simili a vampiri (ma decisamente più mostruose) hanno ormai invaso la superficie del pianeta, e costringono i sopravvissuti a organizzarsi per combattere. Anche qui, potete trovare più informazioni nella recensione di Code Vein.