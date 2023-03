Plasma: data d'uscita ufficiale in accesso anticipato annunciata

Lo studio di sviluppo Dry Licorice ha annunciato la data d'uscita in accesso anticipato di Plasma: il 30 marzo 2023. Quindi manca meno di un mese per giocare a questo coloratissimo sandbox, in cui i giocatori sono chiamati a costruire macchinari e oggetti meccanici da zero.

Plasma comprenderà un tutorial completo che spiegherà ai giocatori le basi per iniziare a darsi da fare con gli strumenti messi a disposizione del gioco, che comprendono un sistema di fisica rivoluzionario e un intero linguaggio di programmazione visuale, Sketch, che consente sia ai principianti sia ai giocatori esperti di sperimentare, armeggiare e creare dispositivi unici, congegni e robot e meccanoidi completamente interattivi.

Plasma sarà integrato da subito con il workshop di Steam, tramite il quale si potranno condividere le proprie creazioni con gli altri utenti.

Pagina Steam di Plasma

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Plasma, in cui abbiamo scritto che "Plasma ci è sembrato un progetto davvero interessante e dalle grandi potenzialità, che interesserà sicuramente ai giocatori più creativi. Certo, in questo caso la parte più propriamente ludica sarà vincolatissima al coinvolgimento della comunità, che determinerà il successo o meno dell'operazione. Ma è un rischio calcolato, che titoli del genere presuppongono già nella fase concettuale. Quindi staremo a vedere."