Accessori PS5 in edizione limitata da parte di Sony e LeBron James in collaborazione

Sony ha annunciato oggi una nuova collaborazione con LeBron James incentrata su PS5 e accessori in edizione limitata con particolari grafiche ispirate al celebre cestista, realizzati in collaborazione da Sony PlayStation e il personaggio in questione.

Si tratta di un'iniziativa che rientra in quella chiamata "PlayStation Playmakers", che coinvolge una serie di personalità note dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei social come testimonial di PlayStation. I prodotti annunciati oggi sono una serie di accessori che richiamano lo stile street ispirato a LeBron James.

In particolare, vediamo delle cover nere per PS5 con sopra scritte in stile graffiti tipo "Nothing is given, everything is earned" ("Nulla è dovuto, tutto dev'essere guadagnato") che richiamano alquanto gli anni 90, con tanto di tag e immagini stilizzate.

Con la stessa colorazione e fantasie è in arrivo anche il controller DualSense collegato, anche questo nero con scritte e disegni colorati. "Progettare cover e controller con PlayStation che rimandano al mio programma di supporto scolastico per studenti e all'ambiente da cui provengo è una cosa fantastica", ha affermato James al riguardo.

PS5: il DualSense a tema LeBron James

"Spero che sia qualcosa in grado di continuare ad ispirare chiunque vi entri in contatto, e che possa divertire nel trovare dei significati in ogni dettaglio".

Gli accessori saranno disponibili su PlayStation Direct, il sito di vendita diretta di Sony PlayStation, cosa che purtroppo rende l'iniziativa, al momento, irraggiungibile per il pubblico italiano, visto che tale portale non funziona direttamente nel nostro paese.