PS5 con il suo successo ha reso Sony PlayStation la miglior cliente di AMD

Nel 2022 Sony PlayStation è stata la più grossa cliente di AMD, grazie al successo di PS5. Praticamente il 16% dei ricavi di AMD dell'anno nascono dal PS5 e dal rafforzarsi della sua posizione di leader nel mercato console. Sravan Kundojjala, un'analista del mercato dei semiconduttori, ha notato che se dai dati di AMD si scorporassero i risultati di Xilinx, PlayStation rappresenterebbe ben il 20% dei ricavi della compagnia guidata da Lisa Su.

Il settore gaming business è stato il più proficuo in generale per AMD, risultato che indica anche il rafforzarsi delle vendite di chip per Xbox Series X e S di Microsoft. AMD ha venduto a Sony 3,776 miliardi di dollari di chip per PS5 nel corso dell'anno. Sony di suo ha già rivelato di aver venduto più di 30 milioni di PS5.

Complessivamente, la divisione gaming ha fruttato ad AMD 6,805 miliardi di dollari di ricavi, per 935 milioni di dollari di profitti.

Per il 2023 di AMD è atteso un calo dei ricavi provenienti sia da PS5, sia da Xbox Series X e S, visto che le vendite delle console di solito raggiungono il picco nel loro terzo anno sul mercato e i loro produttori tendono poi a rinegoziare il prezzo dei componenti al ribasso. Lisa Su stessa ha ammesso il probabile calo.