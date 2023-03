Sifu: data d'uscita e trailer su Steam e Xbox, con update gratis Arena

Sifu ha una data d'uscita precisa per quanto riguarda le versioni Steam, Xbox Series X|S e Xbox One, che arriveranno insieme all'update Arena come annunciato nel trailer riportato qui sotto, il 28 marzo 2023.

Dopo aver visto il periodo di uscita, abbiamo ora dunque una data più precisa, ovvero il 28 marzo, che corrisponde anche al lancio dell'update gratis "Arena", che introduce una nuova modalità di gioco per il particolare action picchiaduro tattico di Sloclap.

Dopo essere stato legato in esclusiva alle piattaforme PlayStation ed Epic Games Store, Sifu è poi giunto su Nintendo Switch e a questo punto effettua completamente la sua transizione a titolo multipiattaforma raggiungendo anche Steam e Xbox.

L'espansione Arena introduce 9 ambientazioni nuove e 45 sfide sparse su 5 modalità di gioco, apportando in tutto altre 10 ore di gameplay rispetto a quelle standard richieste per la modalità storia e i contenuti originali.

Per chi possiede già il gioco, l'update sarà gratuito, mentre è già compreso nelle nuove versioni di Sifu in arrivo. Nel caso non l'abbiate seguito in precedenza, si tratta di un particolare picchiaduro dall'alto tasso tecnico, che richiede di agire con attenzione e tempismo, ponendoci di fronte a un livello di sfida mediamente molto alto e impegnativo.

Ha inoltre un particolare sistema di danno che vede il protagonista invecchiare ad ogni morte nel gioco, introducendo una meccanica molto originale. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sifu pubblicata su queste pagine al lancio originale.