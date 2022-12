Sifu arriva anche su Xbox e Steam: data di uscita, con modalità gratis Arena per tutte le versioni

Sifu è in arrivo su Xbox e Steam a marzo 2023. L'annuncio è stato dato con un nuovo trailer che ha introdotto anche una nuova modalità gratuita chiamata Arena. L'informazione è stata condivisa tramite IGN USA. Potete vedere il filmato poco sotto.

La descrizione ufficiale del video recita: "Date un'occhiata alla nuova modalità Arena in arrivo in Sifu, l'eccellente picchiaduro di arti marziali. Le Arene arriveranno su tutte le piattaforme a marzo come parte di un aggiornamento gratuito che coincide con l'arrivo del gioco anche su Xbox e Steam."

"Lo sviluppatore Sloclap afferma: "Completando con successo le arene si sbloccherà progressivamente un nuovo enorme lotto di modificatori, che raddoppia la quantità attuale del gioco e aggiunge mosse alternative alle possibilità del Kung Fu del nostro personaggio principale. Completando le sfide delle nuove arene si sbloccheranno anche nuovi trucchi e nuovi abiti esclusivi"."

Ricordiamo che in precedenza Sifu era già disponibile su PC, ma tramite Epic Games Store, non tramite Steam. Per quanto riguarda le versioni console, al momento della scrittura il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. A marzo 2023 il gioco sarà disponibile anche su Xbox.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Sifu ci ha seriamente impressionato. È un titolo meccanicamente granitico, sorretto da un design degno di assoluti veterani dello sviluppo, che non teme di essere brutalmente impegnativo e riesce a sorprendere persino dal punto di vista artistico. Non è particolarmente longevo (specie se siete dei giocatori di altissimo livello), ma si tratta di un titolo a dir poco brillante, consigliatissimo agli amanti dell'azione e delle sfide che non perdonano. Se questa è solo la seconda opera degli Sloclap e sono già cresciuti fino a tal punto, non osiamo immaginare cosa possano fare con il prossimo gioco."