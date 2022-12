PS5 in vendita da GameStop Italia il 21 dicembre 2022: giochi inclusi e prezzo svelati

GameStop metterà in vendita un nuovo bundle PS5 questo mercoledì, 21 dicembre 2022. Secondo quanto indicato, il pacchetto includerà una PlayStation 5 Standard e i giochi God of War Ragnarok e FIFA 23, ma non solo. Il prezzo sarà di 799.98€.

Badate però al fatto che vi sono regole aggiuntive per l'accesso a questa vendita. Se avete una tessera GS Pro Club o Level 3, avrete accesso prioritario a PS5. Per i primi trenta minuti, dopo le 15:00 (il momento esatto verrà annunciato in live presso GameStop TV su Twitch), chi ha una di queste due tessere potrà acquistare la console. Tutti gli altri non avranno modo di visualizzare l'offerta per i primi trenta minuti.

Il Bundle PS5 di GameStop del 21 dicembre 2022 includerà precisamente:

PlayStation 5 Standard

God of War Ragnarok (versione fisica)

FIFA 23 (versione fisica)

Need for Speed Unbound (versione fisica)

Saints Row (versione fisica)

Cuffie Sades 708 GT

Base di ricarica per controller Big Ben

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che la vendita di PS5 abbia inizio, domani 21 dicembre 2022. Si tratta di un pacchetto denso di contenuti, con giochi di alto livello degli ultimi mesi. Chiunque riesca ad acquistarlo dovrebbe passare un bel periodo natalizio e un inizio nuovo anno all'insegna dei videogiochi.

Vi segnaliamo anche che il nostro Pierpaolo Greco sarà ospite nella puntata di GameStop di domani per parlare con Kobe e MissHatred dei migliori giochi del 2022.

Questo bundle vi interessa, oppure il prezzo per il momento è ancora troppo alto?