PS5: il DualSense Edge e il suo design protagonisti di un video da parte di Sony

Il nuovo DualSense Edge di PS5 è il protagonista del nuovo video pubblicato oggi da Sony, che ripercorre la storia della progettazione del nuovo controller "pro" costruito appositamente per la nuova console, praticamente la prima periferica ufficiale di questo tipo da parte della casa di PlayStation.

Il video mostra una sorta di "dietro le scene" sulla progettazione del DualSense Edge, concentrandosi sulla ricerca e lo sviluppo del design del nuovo controller.

Per conoscerlo meglio, potete peraltro leggere il nostro provato sulla periferica ufficiale di PS5, che sarà disponibile dal 26 gennaio 2023 in tutto il mondo, dalle nostre parti al prezzo di 239,99 euro.

Il prezzo è ovviamente commisurato al fatto che si tratta di un controller costruito con un'attenzione maggiore alla precisione degli input e nella qualità dei materiali, con una serie di aggiunte e peculiarità che lo inseriscono nella categoria degli strumenti da "pro player", per così dire.

In maniera simile all'Xbox Elite Controller, il DualSense Edge è progettato per offrire una migliore ergonomia e precisione di risposta ai comandi, oltre a una serie di regolazioni custom che possono essere applicate per modificare l'esperienza di gioco a seconda delle inclinazioni e dei gusti particolari dei singoli giocatori.

All'interno di quest'ottica, non stupisce il fatto che vengano venduti a parte anche gli accessori aggiuntivi, che possono essere acquistati separatamente come i moduli degli stick al prezzo di 24,99 euro in Europa.