Multiplayer.com è stato acquistato da Cidiverte, lo shop non sarà più legato a Multiplayer.it

Il negozio online Multiplayer.com (da non confondere con il sito che state leggendo, Multiplayer.it) è stato acquistato da Cidiverte, importante distributore italiano che opera fin dal 1992 nel mercato dell'intrattenimento.

Dopo quasi vent'anni di attività, lo shopping online Multiplayer.com sarà quindi slegato dall'editore NetAddiction e da Multiplayer.it. "Grazie all'acquisizione di multiplayer.com, Cidiverte consolida la propria presenza online, dove opera già da tempo con il sito gamelife.it", si legge nel comunicato stampa relativo all'acquisizione.

"Multiplayer.com nasce nel 2003 dalla pluriennale esperienza nel settore videogiochi di Netaddiction e si posiziona fin da subito come principale e-commerce italiano dedicato alla vendita al dettaglio online di software e hardware per l'intrattenimento elettronico e gadget."

"Con oltre 600 mila prodotti inseriti a catalogo negli anni, è diventato nel tempo il negozio di riferimento per tutti gli appassionati di gaming ma anche per collezionisti di gadget geek, Lego, Funko e action figure rare."

"Con l'acquisizione di Multiplayer.com, Cidiverte rafforza la propria posizione in ambito e-commerce, proponendo al consumatore un'offerta sempre più completa", ha dichiarato Pietro Giovanni Vago, Presidente del CdA di Cidiverte S.p.A. "Accogliamo con entusiasmo Multiplayer.com, pronti a sostenerne la sua crescita all'interno del gruppo."

"Lasciamo il testimone di Multiplayer.com nelle sapienti mani di Cidiverte, storico e primario distributore italiano di videogiochi, che saprà certamente valorizzarne le caratteristiche essenziali e rafforzarne il peso commerciale in Italia e in Europa", ha aggiunto Andrea Pucci, Amministratore unico e fondatore di Netaddiction S.r.l. "Netaddiction in questo modo torna a focalizzarsi sui servizi editoriali e pubblicitari degli altri siti del gruppo."