DualSense Edge, abbiamo provato il controller pro di Sony per PS5

Tale è rimasta la situazione di mercato fino all'agosto di quest'anno quando Sony ha finalmente tolto il velo da una periferica la cui uscita era praticamente inevitabile: il DualSense Edge. Il gamepad è stato oggetto di una lunga prova che ci ha tenuto impegnati per un'intera mattinata negli uffici italiani di PlayStation, utilizzando e configurando in lungo e in largo il device per poi dedicarci velocemente a una manciata di giochi dei generi più disparati per raccogliere i primi feedback sull'ergonomia, la maneggevolezza e l'esperienza d'uso di questo controller. Ma prima di lanciarci nelle nostre considerazioni, diamo spazio alle caratteristiche tecniche del pad che, vi ricordiamo, arriverà sul mercato il 26 gennaio al prezzo di 239,99€ .

Annunciato a sorpresa con un breve trailer durante l'Opening Night Live del 2022 , il DualSense Edge è stato fin da subito salutato con grandissima gioia da tutti i giocatori PlayStation che, ormai da anni, continuano a chiedere a gran voce una risposta ufficiale di Sony all'Elite Controller di Xbox. Mentre, infatti, in casa Microsoft i possessori delle ultime due generazioni di console potevano mettere le mani su di un gamepad realizzato per andare incontro alle esigenze dei player più competitivi, a fronte di un prezzo generosamente maggiorato, gli utenti Sony dovevano obbligatoriamente rivolgersi al mercato delle terze parti che ha saputo offrire sparute ma valide alternative, come ad esempio lo SCUF Reflex .

Caratteristiche tecniche

I due lati, frontale e posteriore, del DualSense Edge

In concreto, cosa ci portiamo a casa con i 240€ dell'acquisto? Un bel po' di roba, dobbiamo riconoscerlo. Il DualSense Edge viene infatti venduto in tandem con una custodia bianca di plastica rigida che contiene il pad insieme a tutti gli accessori così da evitare qualsivoglia dispersione di oggetti tra mille bustine diverse. Il case è, tra l'altro, disegnato in modo particolarmente intelligente visto che presenta una piccola apertura frontale tenuta bloccata dal velcro che, alla bisogna, può essere utilizzata per caricare il controller senza doverlo concretamente tirare fuori dalla custodia, ma facendo passare esclusivamente il cavo USB.

Una volta aperta la confezione, oltre al DualSense Edge, troviamo 4 levette a cupola, un paio con profilo basso e un paio con la stecca alta che possono essere utilizzate in sostituzione delle 2 concave già montate sul pad, identiche a quelle che troviamo sul controller originale di PS5. Ci sono poi 4 levette da montare sulla parte posteriore della periferica: un paio sono le classiche palette lunghe che troviamo un po' in tutti i controller pro, mentre altre 2 hanno una forma originale, a mezza luna che, stando alle parole dei designer di Sony, sono nate ispirandosi alle pietre del gioco del go.

All'interno della custodia trova poi spazio un cavo USB intrecciato Tipo A - Tipo C di circa 3 metri e un piccolo fermacavo in plastica che può essere montato sul filo per consentire il blocco completo del connettore sul pad, così da evitare che si stacchi durante l'uso anche nelle situazioni in cui si strattona fortemente il controller. Infine, nel case in plastica c'è anche l'alloggio per un analogico sostitutivo. Una delle feature del DualSense Edge infatti, probabilmente quella più interessante in assoluto e che distingue fortemente l'ingegnerizzazione di Sony dalla concorrenza sul mercato, è la possibilità di sostituire al volo e con estrema rapidità l'intero modulo della levetta analogica, sia destro che sinistro, attraverso un meccanismo a baionetta di facilissimo utilizzo. L'analogico è venduto separatamente e si potrà trovare sul mercato sempre dal 26 gennaio a 24,99€ e probabilmente nell'idea di Sony c'è la volontà di stimolare il giocatore più esigente a portarsi sempre dietro un blocchetto aggiuntivo da sostituire al volo in caso di rottura o di eccessiva usura.

Il modulo levetta del DualSense Edge con la sua interfaccia di collegamento

Passando al controller vero e proprio, l'Edge si caratterizza per essere perfettamente identico in termini di design e dimensioni al DualSense standard. L'unica differenza sostanziale è rappresentata dal peso che aumenta di 50 grammi passando dai 280 grammi del controller originale di PS5 ai 330 g di questa versione pro. È una maggiorazione che si nota subito prendendo in mano il pad, ma che non diventa mai eccessiva o particolarmente faticosa a livello dei polsi, anche dopo sessioni di utilizzo di un paio di ore. Il peso aggiuntivo, che si ripercuote anche su una sensazione di maggiore robustezza dell'oggetto è legato ai meccanismi addizionali che compongono la periferica e che si concretizzano nelle tre principali differenze con il pad classico.

Prima di tutto l'Edge presenta la possibilità di impostare la corsa dei grilletti su tre livelli: quella standard, una media e una brevissima che, pur non trasformando la pressione in quella tipica di un tasto digitale come avviene con alcuni pad di terze parti, la riduce praticamente al minimo possibile. Entrambi i trigger possono essere configurati in modo autonomo utilizzando la piccola levetta posta di fianco, ma c'è da tenere in considerazione un elemento cruciale: quando si utilizza un'impostazione diversa da quella standard, il pad spegne automaticamente la tensione adattiva del grilletto, disattivando una delle feature più sbandierate del nuovo controller.

Il secondo elemento distintivo dell'Edge è dato dagli speciali alloggi posteriori che possono essere utilizzati per montare una coppia di levette aggiuntive tra le 4 disponibili. Il collegamento è magnetico, ma risulta particolarmente stabile visto che prevede anche una piccola torsione per sganciare le palette e consente di montare anche una configurazione ibrida di leve: se si preferisce si può ad esempio utilizzare una paletta e una mezzaluna.

Un dettaglio dei due cappucci a cupola sostitutivi con al centro il cappuccio concavo originale

Infine c'è la questione degli analogici. Come spiegato poco sopra, innanzitutto il DualSense Edge implementa un particolare meccanismo che consente di sganciare il modulo L3 o R3 sollevando prima il coperchio in plastica che ricopre la parte superiore centrale del pad e quindi di agire su 2 leve in metallo che sbloccano il meccanismo che tiene in sede il blocchetto. In seconda battuta i cappucci dei 2 analogici possono essere rimossi sollevandoli con forza e quindi sostituiti con i 4 compresi nell'astuccio che sono solo di forma convessa, a cupola. Anche in questo caso è possibile montare qualsiasi soluzione ibrida in base alle proprie preferenze (uno a cupola alto e uno a cupola basso, oppure uno concavo abbinato a uno a cupola di qualsiasi altezza), e l'aggancio non è magnetico ma avviene applicando una generosa pressione che comporta un blocco delle plastiche che entrano in contatto tra loro. Entrambi gli analogici presentano anche un piccolo pulsante Fn che può essere utilizzato in combinazione con i 4 pulsanti frontali e la croce digitale per una serie di funzionalità aggiuntive del pad di cui vi parleremo a brevissimo.

Da quanto ci è stato detto, infine, l'autonomia è identica a quella del DualSense originale, visto che la batteria interna dovrebbe essere la stessa.