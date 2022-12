Sword Art Online: il cosplay di Asuna di so.fittv ci riporta nell'anime, ma in 3D

Sword Art Online è una saga ampia che ha il vantaggio di potersi spostare verso nuovi mondi a piacere, per raccontare storie sempre diverse. Uno dei preferiti degli appassionati è però sempre Alfheim. A dimostrarlo ci sono anche i cosplay, come ad esempio il cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da so.fittv.

Asuna è un personaggio principale della saga, ma nell'arco di Alfheim di Sword Art Online la ragazza è intrappolata e il protagonista, Kirito, deve salvarla. Il cosplay realizzato da so.fittv è di ottima qualità, fedele all'aspetto della ragazza all'interno dell'anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da so.fittv? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?