Sword Art Online: il cosplay di Asuna in verisone Alfheim di Lena vi offre il suo fiore

Sword Art Online è una saga con molti anni sulle spalle, ma la passione per i suoi mondi e i suoi personaggi non si è affatto spenta. Un esempio è quanto il mondo del cosplay si dedichi ai suoni personaggi. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da Lena.

Asuna, in questa versione, ricopre il ruolo di classica principessa da salvare. La ragazza è un'abile guerriera, ma nel mondo di Alfheim è stata intrappolata e il protagonista deve riuscire a raggiungerla e trarla in salvo. In questo cosplay, possiamo vedere Asuna che coglie uno dei suoi fiori e ce ne fa dono. Il cosplay è realizzato perfettamente e gli scatti sono di grande bellezza.

Se siete fan di Sword Art Online, allora dovreste vedere il cosplay di Asuna di papfelcosplay è in stile alfheim. Ecco poi il cosplay di Asuna in versione Alfheim di unico_cos non ha paura di bagnarsi. Chiudiamo i suggerimenti con il cosplay di Asuna di evelyn_cosplay si mostra in versione alfheim.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da Lena? Il personaggi di Swort Art Online è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?