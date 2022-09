Sword Art Online: il cosplay di Asuna in versione Alfheim di unico_cos non ha paura di bagnarsi

Una delle caratteristiche di Sword Art Online è la possibilità di cambiare facilmente ambientazione e stile in ogni arco narrativo. Ogni lettore e spettatore avrà le proprie ambientazioni preferite e per certo molti fan amano Alfheim, forse anche per lo stile di Asuna. Ora, possiamo ammirare il cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da unico_cos.

Asuna, in questo arco narrativo, è prima di tutto una principessa da salvare. Il protagonista deve trovare il modo per liberarla. In questo cosplay, però, Asuna è libera e non ha timore di bagnarsi nell'acqua del fiume, come una ninfa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna in versione Alfheim realizzato da unico_cos? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?