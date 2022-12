Sword Art Online: il cosplay di Asuna di akatsuki_kuruma la trasforma in una ninfa d'acqua

Sword Art Online può vantare vari archi narrativi ma i primi sono per certo tra i preferiti di molti appassionati. Kirito e Asuna, la coppia di protagonisti, sono molto apprezzati e spesso ricreati tramite i cosplay. Ad esempio, ora vediamo il cosplay di Asuna realizzato da akatuski_kuruma.

Asuna, in questo caso, è ritratta in versione Alfheim, da principessa elfica. Nella serie la vediamo intrappolata, mentre in questo scatto la cosplayer propone un bellissimo scatto acquatico di fronte a una cascata.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da akatsuki_kuruma? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?