Steam Deck arriva finalmente anche in Giappone e altri stati asiatici

Valve sta estendendo la disponibilità di Steam Deck a diversi Paesi asiatici e le prenotazioni sono disponibili a partire da oggi, con l'obiettivo di pubblicare la console in tali regioni a dicembre. Questa espansione è possibile grazie alla partnership con Komodo, sviluppatore, editore e società di logistica giapponese.

Fino ad oggi, il gioco era ufficialmente disponibile solo nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in Nord America, ma ora anche i fan di alcune regioni asiatiche possono mettere le mani sulla console.

I giocatori che vivono in Giappone, Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan possono iniziare a prenotare Steam Deck da oggi tramite il sito di prenotazione di Komodo. Il 1° dicembre le prenotazioni inizieranno a essere finalizzate e confermate, mentre le prime unità inizieranno a essere spedite il 17 dicembre.

Steam Deck

A causa delle differenze di mercato, il prezzo dello Steam Deck in ogni Paese varia, ma è abbastanza vicino ai costi delle altre regioni. Per la versione base da 64 GB, in Corea del Sud costa 589.000 KRW e a Taiwan costa 13.380 TWD: tali prezzi sono leggermente più costosi, con un aumento di circa 10-20 dollari rispetto al prezzo negli Stati Uniti.

C'è un'avvertenza che Komodo cita come esonero di responsabilità. Anche con il sistema di prenotazione, i giocatori devono aspettarsi tempi di consegna più lunghi se la domanda fosse elevata in queste regioni. Komodo fa presente che le prenotazioni potrebbero tornare disponibili se la domanda dovesse superare l'offerta, ma assicura ai giocatori che manterranno il loro posto in fila se questo evento dovesse verificarsi.