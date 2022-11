Xbox Game Pass suggerisce l'arrivo di un nuovo gioco: i fan pensano di sapere qual è

Xbox Game Pass continua da aggiungere nuovi giochi e l'account ufficiale del servizio sta suggerendo il titolo di uno di questi. Ora, i fan pensano di aver capito di quale si tratti: Lego Star Wars.

Come potete vedere poco sotto, Xbox Game Pass ha condiviso un teaser composto tra tre parole, di cui vediamo solo tre lettere. Si tratta di tre parole da quattro lettere e "Lego Star Wars" si incastra perfettamente.

Ovviamente il riferimento dell'utente è a LEGO Star Wars La saga degli Skywalker, il più recente capitolo dedicato alla saga di George Lucas in versione mattoncini Lego.

Su ResetEra viene fatto notare che LEGO Star Wars La saga degli Skywalker è stato molto pubblicizzato con Xbox, quindi è possibile che Microsoft abbia anche stretto un accordo per la pubblicazione del gioco di Game Pass.

Si tratta solo di una speculazione per il momento, quindi non ci sono conferme ufficiali. Possiamo solo attendere che Xbox Game Pass faccia un annuncio definitivo a riguardo.

Ricordiamo che LEGO Star Wars La saga degli Skywalker propone ambientazioni e personaggi da tutti e nove i film della saga di Star Wars. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso. La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante. È stata tuttavia l'enorme passione per la galassia lontana lontana a conquistarci: il nuovo LEGO Star Wars è un trionfo di citazioni, riferimenti e chicche che ci hanno fatto perdonare alcune incertezze tecniche più o meno rilevanti. Se amate i LEGO e Guerre Stellari e cercate un titolo non troppo difficile, ma pieno di contenuti, non fatevelo scappare."