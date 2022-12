Sable è disponibile anche su PS5: il nuovo aggiornamento porta nuovi contenuti

Sable è ora disponibile anche su PS5. Il gioco di esplorazione indie era precedentemente stato pubblicato su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento non è prevista una versione PS4. Il team ha pubblicato anche un trailer che mostra il nuovo contenuto, disponibile trami aggiornamento per tutte le versioni.

La più grande novità introdotta in Sable è la pesca, un nuovo minigioco nelle sabbie di Midden. C'è anche un nuovo luogo in Sansee, l'Angler Hut, dove Sable può dare il via al minigioco. Ogni pesce pescato può essere depositato al Vivarium in The Wash: lì un ricercatore ha il compito di completare la collezione. C'è poi anche una nuova maschera, Angler, così come nuove parti per la moto delle sabbie, nuove colorazioni e vestiti da sbloccare.

Sono stati poi aggiunti tre nuovi Trofei/Obiettivi, dedicati al minigioco della pesca, così come il supporto alla vibrazione del controller e la localizzazione giapponese. Ci sono poi anche delle correzioni come il blocco dei movimenti di telecamera durante i filmati e l'eliminazione dell'effetto dell'acqua smossa dopo che Sable è uscito dal'acqua. Sono stati risolti poi altri bug dell'UI, delle texture e non solo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Sable è un gioco dalla doppia anima che complessivamente ci è piaciuto moltissimo. Purtroppo non è perfetto e paga un po' l'incapacità di concretizzare meglio alcune meccaniche di gioco, che magari funzionano anche, ma che quasi stonano con il resto per via di alcuni problemi illustrati nel corpo della recensione. Sinceramente è un'esperienza che consigliamo, perché in alcuni momenti è capace di rapire il giocatore e di trascendere la natura stessa del medium videoludico, ma rimane comunque l'amaro in bocca per come sono state implementate alcune caratteristiche, che potevano essere sicuramente migliori."