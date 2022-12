Pokémon Scarlatto e Violetto: versione 1.1.0 annunciata, Nintendo si scusa per i problemi

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno avuto problemi sin dal primo gioco dell'uscita e i fan stanno attendendo una patch che possa mitigare i problemi. Bene, ora è in arrivo: parliamo dell'aggiornamento 1.1.0 che sarà disponibile dal 1° dicembre 2022. Inoltre, Nintendo si è scusata.

Nintendo ha scritto: "Siamo consapevoli che i giocatori possono incontrare problemi che influiscono sulle prestazioni dei giochi. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai giocatori un'esperienza positiva con i nostri giochi e ci scusiamo per l'inconveniente. Prendiamo sul serio i feedback dei giocatori e stiamo lavorando per migliorare i giochi".

Per quanto riguarda le correzioni, l'update 1.1.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto serve per dare il via alla Stagione 1 delle battaglie classificate, risolve un problema legato alla musica che non si attiva in modo corretto durante le battaglie con gli Elite 4 e il Top Champion nella Via Vittoria e infine vi sono "altre correzioni di bug".

Come potete vedere, non ci sono dettagli sui bug risolti, quindi è possibile che molti siano stati eliminati oppure che le correzioni siano veramente minime e che non vi sarà grande differenza nel giocare a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per saperlo dovremo per forza attendere l'applicazione della patch ai due giochi e scoprirlo in prima persona, nel corso della giornata.

