Hive si mette offline per problemi di sicurezza: è il nuovo concorrente di Twitter

Con Twitter che sembra essere sempre più problematico, molti utenti del social network di Elon Musk hanno deciso di muoversi verso altre direzioni e una di queste è Hive. Il social, però, ora si è messo offline per risolvere alcuni problemi.

Hive ha confermato su Twitter che chiuderà i suoi server per "un paio di giorni" per correggere alcuni difetti di sicurezza e per contribuire a rendere l'app un'"esperienza migliore e più sicura". Al momento non è chiaro quali siano questi difetti di sicurezza, forse perché vogliono evitare che il tutto possa essere replicato e causare ulteriori problemi.

Precisamente Hive ha scritto: "Ciao a tutti! Il team di Hive è venuto a conoscenza di problemi di sicurezza che riguardano la stabilità della nostra applicazione e la sicurezza dei nostri utenti. Per risolvere questi problemi sarà necessario spegnere temporaneamente i nostri server per un paio di giorni mentre risolviamo il problema per un'esperienza migliore e più sicura."

Per il momento questo è quanto sappiamo riguardo ad Hive. Diteci, usate Twitter? Siete in cerca di un social per sostituirlo?

Sapevate che Howard ha fatto visita a Elon Musk e a SpaceX durante lo sviluppo?