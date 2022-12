The Game Awards: Valve regalerà una Steam Deck ogni minuto dello show, come partecipare

Valve e Geoff Keighley hanno annunciato che è ora disponibile un concorso a premi che permette di vincere una Steam Deck. Precisamente, bisogno iscriversi tramite questa pagina di Steam e poi seguire i The Game Awards tramite Steam: ogni minuto di trasmissione sarà estratto un vincitore tra i partecipanti alla diretta.

Valve tramite Steam scrive: "Per celebrare "The Game Awards", l'immediata disponibilità di Steam Deck e il mondo del gaming in generale, regaleremo uno Steam Deck da 512 GB ogni minuto durante la diretta di "The Game Awards". Per partecipare è necessario risiedere negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito o nell'Unione Europea. I vincitori saranno estratti tra tutti gli spettatori registrati che staranno guardando "The Game Awards" su Steam."

Come indicato, il tutto è valido anche in Italia, anche se ovviamente questo significa che i giocatori dovranno seguire l'evento in diretta alle due di notte per poter avere la possibilità di vincere una Steam Deck. Possiamo infatti leggere che "L'estrazione si terrà durante la trasmissione su Steam dell'evento principale di The Game Awards 2022, che è attualmente programmato per le ore 2:00 di venerdì 9 dicembre 2022, per una durata di circa due ore e mezza".

Steam Deck

Diteci, proverete a vincere una Steam Deck tramite l'estrazione dei The Game Awards? Oppure non vi interessa?