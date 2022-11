Starfield: Howard ha fatto visita a Elon Musk e a SpaceX durante lo sviluppo

Todd Howard di Bethesda ha raccontato durante il podcast di Lex Fridman di aver fatto visita a SpaceX e aver parlato con Elon Musk, il proprietario della compagnia, durante lo sviluppo di Starfield.

Howard e Musk hanno parlato per un po' durante una visita che lo sviluppatore di Bethesda ha definito come se gli "Avengers incontrassero la NASA". Howard si è sentito in soggezione di fronte a ciò che ha potuto ammirare.

Non è chiaro l'impatto che la visita abbia avuto su Starfield e come abbia influito sullo sviluppo. Probabilmente Howard era alla ricerca di elementi che rendessero più verosimile il gioco, data l'ambientazione nello spazio. Egli stesso ha detto che non ha avuto alcuna influenza diretta, ma probabilmente lo ha ispirato in qualche modo.

Una delle cose discusse con Musk che più lo ha stupito è dei limiti della fisica raggiunti su molti aspetti per consentire i viaggi nello spazio. Non si era mai reso conto di quanto fosse difficile lasciare l'orbita terrestre e di quanto lavoro ingegneristico ci fosse dietro. Come non rimanere meravigliati dai limiti superati dagli esseri umani?

Per il resto Starfield non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica certezza è che uscirà su PC e Xbox Series X e S, con Bethesda che subito dopo si metterà al lavoro in pianta stabile su The Elder Scrolls 6.