Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di jutsukino carezza una sfera del drago

Torna Bunny Bulma in tutta la sua perfezione formale e concettuale in questo cosplay di jutsukino, in cui possiamo vedere il personaggio della serie Dragon Ball carezzare una sfera del drago, evidentemente appena trovata.

Il costume è stato realizzato in modo perfetto e non manca davvero niente. La foto è stata realizzata in una posa un po' ardita, ma rende bene la sensualità del personaggio e del momento di intenso trasporto e felicità che sta vivendo per il ritrovamento del prezioso oggetto sferico.

Le parti che compongono il costume sono sempre le stesse: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini bianchi. Del resto chi oserebbe provare a migliorare la perfezione?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera (evidentemente è un suo pallino). Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.